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YouTube 06.01 21:16   MIGnews.com

Теракт в аэропорту в США: 5 погибших, 9 раненых

В международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд во Флориде в пятницу, 6 января, произошел теракт, в результате которого террорист расстрелял толпу людей. 9 человек получили ранения, 3 человек погибли в результате атаки.

Согласно сообщениям, полиция арестовала террориста вскоре после произошедшего в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд, как сообщает MSNBC со ссылкой на неназванные источники правоохранительных органов.

"Теракт произошел в Терминале 2, на пункте получения багажа", - говорится в сообщении администрации аэропорта в Твиттере.

На данный момент руководство аэропорта никак не прокомментировало СМИ произошедшую террористическую атаку.

Также отметим, что среди присутствующих в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд находился бывший пресс-секретарь Белого дома.

В своем сообщении в Твиттере он написал: "Сейчас я нахожусь в аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд. Здесь слышны выстрелы, все бегут".

Еще до прибытия полиции и звуков стрельбы люди массово стали выбегать из здания аэропорта, видимо, увидев террориста с оружием.

21.27 Как сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, погибли 5 человек. Флейшер уточнил, что сейчас паника улеглась, однако полицейские никого не выпускают из терминала.

Имя и мотивы подозреваемого террориста на данный момент неизвестны. В свою очередь, телеканал SkyNews со ссылкой на источники сообщил, что стрелявший мертв.

Детали теракта уточняются.


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