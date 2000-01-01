06.01 21:48 MIGnews.com

Жертва теракта в Берлине возвращается в Израиль

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Рами Эльяким, 63-летний израильтянин, получивший ранения в результате теракта на рождественской ярмарке в Берлине две недели назад, собирается вернуться домой на медицинском рейсе в пятницу, 6 января.Соседи Эльяким, которые присматривали за его квартирой в Герцлии после того, как его жена Далия оказалась среди погибших, сказали: "Мы здесь, чтобы помочь и помочь ему всем, чем мы можем".После приземления в Бен-Гурион, скорая помощь доставит Эльяким непосредственно в Медицинский центр Шеба в Тель-ха-Шомер для дальнейшего лечения.Также в четверг, 5 января, президент Израиля Реувен Ривлин и его жена Нехама почтили семью 19-летней Леан Захер Насера, погибшей в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле в канун Нового года.Члены семьи сказали, что Леан был очень взволнована своей поездкой в Стамбул, которая была ее первой поездкой за границу.