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Жертва теракта в Берлине возвращается в Израиль | Фото: Thinkstock06.01 21:48   MIGnews.com

Жертва теракта в Берлине возвращается в Израиль

Рами Эльяким, 63-летний израильтянин, получивший ранения в результате теракта на рождественской ярмарке в Берлине две недели назад, собирается вернуться домой на медицинском рейсе в пятницу, 6 января.

Соседи Эльяким, которые присматривали за его квартирой в Герцлии после того, как его жена Далия оказалась среди погибших, сказали: "Мы здесь, чтобы помочь и помочь ему всем, чем мы можем".

После приземления в Бен-Гурион, скорая помощь доставит Эльяким непосредственно в Медицинский центр Шеба в Тель-ха-Шомер для дальнейшего лечения.

Также в четверг, 5 января, президент Израиля Реувен Ривлин и его жена Нехама почтили семью 19-летней Леан Захер Насера, погибшей в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле в канун Нового года.

Члены семьи сказали, что Леан был очень взволнована своей поездкой в Стамбул, которая была ее первой поездкой за границу.
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