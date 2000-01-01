06.01 19:10 MIGnews.com

Перемирие в Сирии было нарушено не менее 15 раз

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15 нарушений перемирия в Сирии зафиксировали за сутки представители российской стороны в российско-турецкой комиссии по перемирию, говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон. В провинциях Хама и Дамаск зафиксировано по 6 нарушений, в провинции Алеппо – 2 и в Латакии – 1.Представители турецкой стороны зафиксировали 21 нарушение: 9 в провинции Алеппо, 6 в провинции Дамаск, 4 в провинции Идлиб, и по одному в провинциях Хомс и Деръа.Режим прекращения боевых действий в Сирии не касается международных террористических группировок.