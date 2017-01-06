07.01 06:17 MIGnews.com

Почетный гость крадет десятки смартфонов на свадьбе

תיעוד: התחזה לאורח בחתונות וגנב טלפונים סלולרים @Yossi_eli pic.twitter.com/EpZuGW5wj6 — חדשות 10 (@news10) January 6, 2017

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Менеджер банкетного зала Кедма Неве Илан обратился с жалобой в полицию. Во время свадьбы у нескольких десятков гостей были украдены смартфоны.Вечером 5 января работник того же банкетного зала увидел, как человек в элегантном костюме крадет смартфоны, оставленные на столах гостями. Полиция немедленно прибыла к месту происшествия - но вор уже скрылся.Тем не менее, он был идентифицирован по номеру машины, стоявшей на парковке у банкетного зала. Полицейские приехали к нему домой, арестовали и при обыске обнаружили десятки ворованных смартфонов. Вор продавал их в магазины и киоски торгующие электроникой.Полиция предполагает, что вор применял подобную систему, выдавая себя за почетного гостя свадьбы, и в других банкетных залах.