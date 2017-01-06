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Почетный гость крадет десятки смартфонов на свадьбе 07.01 06:17   MIGnews.com

Почетный гость крадет десятки смартфонов на свадьбе

Менеджер банкетного зала Кедма Неве Илан обратился с жалобой в полицию. Во время свадьбы у нескольких десятков гостей были украдены смартфоны.




Вечером 5 января работник того же банкетного зала увидел, как человек в элегантном костюме крадет смартфоны, оставленные на столах гостями. Полиция немедленно прибыла к месту происшествия - но вор уже скрылся.

Тем не менее, он был идентифицирован по номеру машины, стоявшей на парковке у банкетного зала. Полицейские приехали к нему домой, арестовали и при обыске обнаружили десятки ворованных смартфонов. Вор продавал их в магазины и киоски торгующие электроникой.

Полиция предполагает, что вор применял подобную систему, выдавая себя за почетного гостя свадьбы, и в других банкетных залах.
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