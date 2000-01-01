06.01 23:15 MIGnews.com

Бармен подменил бокал с наркотиком изнасилований

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Британский бармен, несколько раз становившийся свидетелем того, как злоумышленники используют “наркотик изнасилований” решил действовать.Бармен признался в содеянном в приложении Whisper, позволяющем сохранить анонимность.Он написал: “Я бармен. Прошлой ночью я видел, как парень подсыпал наркотик изнасилований девушке. Когда он отвернулся, я поменял местами бокалы. Затем смотрел, как парень одурел”.Газета The Mirror, рассказавшая эту поучительную историю, приводит печальную полицейскую статистику.В Англии и Уэльсе ежегодно насилуют 85 тысяч женщин и 12 тысяч мужчин. Это - 11 изнасилований в час. Еще полмиллиона человек подвергается сексуальным атакам того или иного вида. Каждая пятая женщина в возрасте старше 16 лет подверглась той или иной форме сексуального насилия. Только 15% жертв сексуального насилия сообщают об этом в полицию.