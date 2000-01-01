06.01 20:22 MIGnews.com

Метели посеяли хаос в Болгарии и Румынии

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Метели парализовали движение и отключили электричество в домах сотен тысяч людей в Болгарии в пятницу, 6 декабря, а также вынудили производителя атомной энергии Nuclearelectrica в соседней Румынии отключить свой реактор № 1.Метели вызвали отключение электроэнергии в более чем 770 болгарских городах, как заявили местные власти. Также были закрыты части автомагистрали Тракия в юго-восточной Болгарии, все дороги на северо-востоке и главная автомагистраль А-2, соединяющая столицу Румынии Бухарест с черноморским портом Констанца.Государственная корпорация Nuclearelectrica сообщила, что был отключен реактор № 1, 706-мегаваттный реактор на реке Дунай, от национальной сети из-за сильного снегопада, который мешал линии эвакуационного питания.Суровая зимняя погода также вынудила закрыть аэропорт Варны на побережье болгарского Черного моря, по крайней мере, на восемь часов, задержав также десятки рейсов в международном аэропорту Бухареста.