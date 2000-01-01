06.01 18:50 MIGnews.com

Авария в аэропорту Франкфурта: 15 пострадавших

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Пассажирский автобус врезался в автомобиль в международном аэропорту Франкфурта в пятницу, 6 января. В результате столкновения 15 человек получили травмы.Информационное агентство DPA со ссылкой на полицию сообщило, что 75 пассажиров Lufthansa из Барселоны были в автобусе, попавшем в аварию. 3 травмированных - 2 водителя и 1 пассажир – получили серьезные травмы.Инцидент произошел возле выхода A20 около 8:50 утра по местному времени. Пассажиры автобуса, которые не пострадали, были доставлены в других автобусах к зданию аэропорта.Детали уточняются.