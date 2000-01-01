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Землетрясение в Иране: 4 погибших, десятки раненых | Фото: Thinkstock06.01 16:56   MIGnews.com

Землетрясение в Иране: 4 погибших, десятки раненых

Землетрясение в южной иранской провинции Фарс в пятницу, 6 января, унесло жизни 4 афганских рабочих и привело к началу поисковой операции других жертв в малонаселенной горной местности, как сообщает иранский государственный телеканал.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране на рассвете, а эпицентр находился в 53 км к юго-западу (33 милях) от города Джахром, как сообщает Геологическая служба США. Иранские СМИ сообщили, что землетрясение было магнитудой 5,1.

"Погибшие афганцы жили и работали на ферме ... в деревне Саифабад, расположенной недалеко от города Хондж", - сообщает государственное телевидение.

Губернатор провинции Фарс, Мохтар Аббаси, сообщил государственному телевидению, что спасатели обыскивают зону поражения на предмет других жертв в малонаселенном регионе.

Три раненые из села Шартала были доставлены в больницу, но позже выписаны, как сообщает официальное информационное агентство IRNA.
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