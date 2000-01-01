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Более 30 заключенных бразильской тюрьмы обнаружены мертвыми | Фото: Thinkstock06.01 17:18   MIGnews.com

Более 30 заключенных бразильской тюрьмы обнаружены мертвыми

Не менее 33 заключенных тюрьмы на севере Бразилии найдены мертвыми утром 6 января, сообщает Globo News со ссылкой на власти штата Рорайма, где находится исправительное учреждение.

По данным интернет-портала UOL, осужденные стали жертвами противостояния двух группировок наркомафии – “Красного командования” и “Первого командования столицы”. При этом Reuters сообщает со ссылкой на местные власти, что люди были убиты во время второго в этом году тюремного бунта.

О гибели заключенных сообщило региональное министерство юстиции и гражданских вопросов. По информации ведомства, в “Аграрном пенитенциарном учреждении Монте-Кристо” было зарегистрировано 33 смерти. Также в сообщении говорится, что ситуация находится под контролем, в тюрьме присутствуют бойцы Батальона специальных операций элитного подразделения военной полиции Бразилии.

Причины гибели людей не называются. По информации UOL, тюрьма рассчитана на 750 человек, а в ней содержатся 1475 осужденных. Международные правозащитные организации критикуют Бразилию за тюремную систему, так как исправительные учреждения зачастую переполнены, и в них регулярно происходят беспорядки.

1 января в городе Манаус в бразильском штате Амазонас произошел один из самых крупных тюремных бунтов, жертвами которого стали более 50 человек.
По мнению экспертов, такие инциденты будут повторяться и в дальнейшем.
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