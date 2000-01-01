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В Турции задержаны 18 причастных к теракту в Измире | Фото: Thinkstock06.01 16:33   MIGnews.com

В Турции задержаны 18 причастных к теракту в Измире

Турецкая полиция задержала 18 человек в связи с терактом в городе Измир, произошедшим в четверг, 5 января, и унесшим жизни 2 человек, как заявил министр юстиции Бекир Боздаг в пятницу, 6 января.

Турецкий министр отметил, что Анкара не имеет никаких сомнений в том, что за теракт ответственны боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).

Напомним, что в турецком Измире у здания суда, в одном из самых оживленных районов, прогремел взрыв. Согласно сообщениям, взорвался заминированный автомобиль, припаркованный напротив автостоянки для сотрудников суда.

В результате взрыва 2 человека погибли и, как минимум, 10 человек получили ранения. В ходе перестрелки 2 террориста были уничтожены, еще одного ищет полиция.
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