07.01 01:42 MIGnews.com

В Кот-д'Ивуар бывшие военные захватили город

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Местные СМИ сообщают, что группа солдат возвела баррикады в центре одного из крупнейших по числу населения городе Кот-д'Ивуар — Буаке, передает RT.Сообщается, что бывшие военные перекрыли въезды в город, установили в центре баррикады и выдвинули требования правительству. В частности, они требуют выделения жилья и единовременных выплат.В Кот-Д'Ивуар в 2010 году разразился политический кризис. В прошлом году, в связи с тем, что ситуация несколько стабилизировалась, были сняты часть санкций, введенных в отношении страны.