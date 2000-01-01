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В Кот-дИвуаре бывшие военные захватили город | Фото: Thinkstock07.01 01:42   MIGnews.com

В Кот-д'Ивуар бывшие военные захватили город

Местные СМИ сообщают, что группа солдат возвела баррикады в центре одного из крупнейших по числу населения городе Кот-д'Ивуар — Буаке, передает RT.

Сообщается, что бывшие военные перекрыли въезды в город, установили в центре баррикады и выдвинули требования правительству. В частности, они требуют выделения жилья и единовременных выплат.

В Кот-Д'Ивуар в 2010 году разразился политический кризис. В прошлом году, в связи с тем, что ситуация несколько стабилизировалась, были сняты часть санкций, введенных в отношении страны.
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