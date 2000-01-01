06.01 12:24 MIGnews.com

Хайфа: перед тем как сдаться подозреваемый просил есть

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10-й канал израильского ТВ сообщает новые подробности ареста подозреваемого в убийстве Гая Кафри в Хайфе.Дядя подозреваемого, передавший его полиции, говорит: “Он - сын моей сестры. Я ему сказал: твоя мама плачет. Твой папа плачет . Все тебя ищут. Давай я передам тебя полиции. Он ответил мне: Дядя, делай со мной что хочешь, только дай сначала что-нибудь поесть”.Перед этим подруга подозреваемого, королева красоты в арабском секторе Асиль Хатиб выступила с телевизионным обращением к любовнику: “Если ты это увидишь, пожалуйста вернись. Любую проблему можно решить”.Адвокат подозреваемого, Рафат Асад заявил: “Я думаю, что благодаря нашим многочисленным обращениям, он согласился и сдался властям. Теперь я надеюсь на то, что что он сумеет доказать свою невиновность, а полиция - установить истину”.