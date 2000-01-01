07.01 03:23 MIGnews.com

Белоруссия: убита настоятельница женского монастыря

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В белорусской деревне Барань Борисовского района убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря игумения Василисса.Правоохранительные органы и Белорусская православная церковь подтвердили эту информацию, но комментариев пока не дают.В совершении преступления подозревается одна из женщин, приходившая помогать в монастыре. Официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии уже задержали предполагаемую преступницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В отношении подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.Известно, что игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года на Украине в городе Соснице Черниговской области, сообщает Интерфакс. Она окончила исторический факультет Черниговского педагогического института, после преподавала в школе.Была прихожанкой Петро-Павловского собора Минска. После образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря. В 2002 году приняла иноческий постриг, в 2004 — монашеский. С 2004 года стала настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря.