Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Белоруссия: убита настоятельница женского монастыря | Фото: Thinkstock07.01 03:23   MIGnews.com

Белоруссия: убита настоятельница женского монастыря

В белорусской деревне Барань Борисовского района убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря игумения Василисса.

Правоохранительные органы и Белорусская православная церковь подтвердили эту информацию, но комментариев пока не дают.

В совершении преступления подозревается одна из женщин, приходившая помогать в монастыре. Официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии уже задержали предполагаемую преступницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В отношении подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Известно, что игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года на Украине в городе Соснице Черниговской области, сообщает Интерфакс. Она окончила исторический факультет Черниговского педагогического института, после преподавала в школе.

Была прихожанкой Петро-Павловского собора Минска. После образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря. В 2002 году приняла иноческий постриг, в 2004 — монашеский. С 2004 года стала настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:20
Может ли холодильник спасти от ядерного взрыва
11:55
Массовые столкновения на Шри-Ланке
11:25
Афганские боевики убили 8 хазарейских шахтеров
10:54
Италия депортировала тунисца из-за религиозного экстремизма
10:22
Сирийские мятежники отрицают прекращение огня вблизи Дамаска
09:53
Разведка США: "Путин влиял на президентские выборы"
08:57
Лидер Тайваня продолжает злить Китай
07:44
ФБР ведет расследование стрельбы в аэропорту США
07:15
Министр обороны США пожаловался на Владимира Путина
06:17
Почетный гость крадет десятки смартфонов на свадьбе
05:19
Пейдж призвал изменить стратегию в отношении России
04:25
Какие женщины чувствуют себя самыми счастливыми?
02:33
Трагедия в Красноярске. Смертельный коктейль или наркотики?
01:42
В Кот-д'Ивуар бывшие военные захватили город
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus