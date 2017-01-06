Иерусалим: харедим атакуют министра-ультраортодокса

Меир Поруш и его сын, мэр Элада Исраэль Поруш вышли из синагоги в центре Иерусалима в прошлую пятницу. Их атаковала группа ультра-ортодоксов, проклинавших Поруша за то, что тот делает недостаточно для того, чтобы отменить призыв харедим.
Харедим стали избивать замминистра и сына. Поруша ударили по ногам. С сына министра сбили шляпу. В Поруша пытались плюнуть.
Об инциденте стало известно полиции. Следователи прибыли к Порушу домой, но тот наотрез отказался подавать жалобу и сотрудничать с полицией.
Несмотря на это, полиция начала расследование, и человек, бросившийся на Поруша был арестован во время демонстрации у призывного пункта. При обыске на нем обнаружили несколько фиктивных справок о психиатрических заболеваниях которые он, как предполагается, раздавал призывникам для уклонения от призыва.