06.01 11:43 MIGnews.com

Иерусалим: харедим атакуют министра-ультраортодокса

כך הותקף סגן השר ברחוב בירושלים - מתנפלים על מאיר פורוש ובנו, כנראה בגלל הטענה שהוא לא פועל כדי למנוע גיוס חרדיםhttps://t.co/uSLECyu4eh pic.twitter.com/ZySqNMwN1e — חדשות 2 (@Channel2News) January 6, 2017

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Религиозные евреи атаковали заместителя министра образования Израиля Меира Поруша и его сына на улице в Иерусалиме.Меир Поруш и его сын, мэр Элада Исраэль Поруш вышли из синагоги в центре Иерусалима в прошлую пятницу. Их атаковала группа ультра-ортодоксов, проклинавших Поруша за то, что тот делает недостаточно для того, чтобы отменить призыв харедим.Харедим стали избивать замминистра и сына. Поруша ударили по ногам. С сына министра сбили шляпу. В Поруша пытались плюнуть.Об инциденте стало известно полиции. Следователи прибыли к Порушу домой, но тот наотрез отказался подавать жалобу и сотрудничать с полицией.Несмотря на это, полиция начала расследование, и человек, бросившийся на Поруша был арестован во время демонстрации у призывного пункта. При обыске на нем обнаружили несколько фиктивных справок о психиатрических заболеваниях которые он, как предполагается, раздавал призывникам для уклонения от призыва.