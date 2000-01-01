07.01 02:33 MIGnews.com

Трагедия в Красноярске. Смертельный коктейль или наркотики?

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Накануне в Красноярске четыре человека погибли после праздничного застолья. Двое гостей мероприятия рассказали в комментарии каналу ТВК, почему не отравились алкоголем.По словам выживших, они пили только водку, а хозяин комнаты в общежитии, где они собрались, и трое женщин предпочли коктейль Time Out. Его они купили в каком-то павильоне.Между тем, алкогольный напиток был направлен на экспертизу. По последним данным, в алкоголе метанола не обнаружили. В Следственном комитете отметили, что отрабатывают версию об отравлении погибших наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело, рассказали в региональном СК.Вечером 5 января в одном из общежитий Красноярска были найдены тела четырех человек. Погибшим был 32-летний хозяин комнаты, две его сестры 22 и 23 лет и 38-летняя женщина.