06.12 01:40 MIGnews.com

В Малайзии сгорел дом из-за зарядного устройства

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В малайзийском городе Ипох полностью сгорел двухэтажный коттедж и частично повредились две стоящие рядом постройки из-за сломанного зарядного устройства. Об этом пишет Worldofbuzz.Инцидент произошел 4 декабря около 20:00. Сообщается, 45-летний мужчина услышал взрыв у себя в комнате, а когда вбежал, то обнаружил свое зарядное устройство горящим. Огонь быстро распространился на стену. Мужчина попытался залить все водой, но безуспешно.В итоге, он вызвал пожарных, однако к моменту их приезда дом полностью был охвачен пламенем. Его коттедж сгорел, а два других, которые находились рядом, понесли серьезный ущерб.Позже мужчина признался, что пользовался неоригинальной зарядкой для телефона. Пожарные считают причиной короткое замыкание в неисправном зарядном устройстве, но продолжают расследовать инцидент.