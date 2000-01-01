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Изнасилование 7-летней: задержаны два араба и израильтянин 05.11 08:40   MIGnews.com

Изнасилование 7-летней: задержаны два араба и израильтянин

Утром 5 ноября полиция задержала для допроса трех человек, подозреваемых в причастности к изнасилованию семилетней девочки в Биньямин.

Задержания произведены более чем через четыре месяца после того, как были сняты обвинения в изнасиловании против палестинского уборщика школы Мухаммеда Катусы. Катуса провел в предварительном заключении 55 дня.

Задержанные - два палестинца и израильтянин. Израильтянин работал водителем школьной подвозки и жил в том же поселении, что и жертва.

На настоящий момент задержанные подозреваются лишь в причастности к преступлению, но не к его совершению.


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