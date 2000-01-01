05.11 08:40 MIGnews.com

Изнасилование 7-летней: задержаны два араба и израильтянин

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Утром 5 ноября полиция задержала для допроса трех человек, подозреваемых в причастности к изнасилованию семилетней девочки в Биньямин.Задержания произведены более чем через четыре месяца после того, как были сняты обвинения в изнасиловании против палестинского уборщика школы Мухаммеда Катусы. Катуса провел в предварительном заключении 55 дня.Задержанные - два палестинца и израильтянин. Израильтянин работал водителем школьной подвозки и жил в том же поселении, что и жертва.На настоящий момент задержанные подозреваются лишь в причастности к преступлению, но не к его совершению.