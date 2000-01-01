Изнасилование 7-летней: задержаны два араба и израильтянин
Утром 5 ноября полиция задержала для допроса трех человек, подозреваемых в причастности к изнасилованию семилетней девочки в Биньямин.
Задержания произведены более чем через четыре месяца после того, как были сняты обвинения в изнасиловании против палестинского уборщика школы Мухаммеда Катусы. Катуса провел в предварительном заключении 55 дня.
Задержанные - два палестинца и израильтянин. Израильтянин работал водителем школьной подвозки и жил в том же поселении, что и жертва.
На настоящий момент задержанные подозреваются лишь в причастности к преступлению, но не к его совершению.