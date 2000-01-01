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Антисемитизм в Швеции вырос до рекродного уровня | Фото:05.11 15:33   MIGnews.com

Антисемитизм в Швеции вырос до рекордного уровня

По данным правительственной статистики, число антисемитских преступлений в Швеции выросло до рекордно высокого уровня в прошлом году, поднявшись на 53 процента по сравнению с показателями 2016 года. В этом году совершено 280 преступлений на почве ненависти по сравнению с 182 в 2016 году. Показатели являются самыми высокими за всю историю наблюдений.

В целом, число преступлений на почве ненависти с расистскими или ксенофобскими мотивами выросло на 69 процентов по сравнению с 2016 годом в Швеции до 4865 случаев в прошлом году, говорится в докладе.

В докладе говорится, что преступления против евреев наиболее увеличились в количестве с 2016 года среди преступлений на почве ненависти. Антисемитские нападения составляли 4 процента от всех преступлений на почве ненависти в 2018 году. Еврейское население в 20 000 человек составляет примерно 0,2 процента населения Швеции.

В докладе не указываются личности, совершивших преступления на почве ненависти против евреев, но в нем говорится, что данные включают "случаи, когда преступник принадлежит к большинству населения и когда преступник принадлежит к группе меньшинств".


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