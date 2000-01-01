05.11 07:41 MIGnews.com

Турция захватила сестру убитого аль-Багдади

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Турция захватила сестру убитого лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади в понедельник, 4 ноября, в северном сирийском городе Азаз, сообщил Reuters высокопоставленный турецкий чиновник. Силы допрашивают её, её мужа и дочь, которые также были задержаны."Расмия Авад была схвачена во время рейда возле Азаза", - сказал чиновник. "Мы надеемся получить информацию от сестры Багдади о внутренней работе ИГИЛ", - добавил он.Президент США Дональд Трамп объявил в конце октября, что американские войска провели успешную операцию по убийству Багдади в сирийской провинции Идлиб. Американский лидер подтвердил, что главарь ИГИЛ подорвался на поясе шахида. По словам президента США, аль-Багдади "умер, как собака".