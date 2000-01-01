05.11 07:18 MIGnews.com

Бывший посол описал ужасы войны Израиля с Ираном

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Бывший посол Израиля в США Майкл Орен подробно описал потенциальный конфликт между Израилем и Ираном, который перерастсет в разрушительную войну. Единственный просчет во время одного из авиаударов Израиля по целям террористов может привести к ответным действиям со стороны Ирана, пишет он.Иран может нанести ответный удар крылатой ракетой по критической цели, такой как военная штаб-квартира ЦАХАЛа в Тель-Авиве. В ответ Израиль нанес бы массированный удар по Хизбалле в Ливане. Однако это спровоцирует массированную атаку по еврейскому государству - 4000 ракет в день, анализирует Орен.Система противоракетной обороны "Железный купол" будет разбита, поскольку снаряды будут атаковать гражданские и военные цели по всей стране. Кроме того, Иран использует высокоточные управляемые ракеты, а система, которая могла бы их остановить, не проверена в бою и дорого стоит - 1 миллион долларов за перехват.Аэропорт Бен-Гурион и порты будут закрыты, а иранские хакеры запустят кибератаки, которые отключат энергосистему. Террористы начнут нападать на приграничные общины, экономика перестанет функционировать, больницы будут перегружены, а поврежденные заводы и нефтеперерабатывающие станции будут выбрасывать токсичные химические вещества в окружающую среду.ЦАХАЛу предстоит отражать нападения на границах в Ливане и Газе, в это время ракеты большой дальности вылетят из Сирии, Ирака, Йемена и Ирана - некоторые из-за пределов досягаемости израильских ВВС, которые также будут вынуждены бороться с Российской зенитной обороной в Сирии.Израильская пехота будет участвовать в боях в Ливане и Газе, спецназ отправится далеко от границ в Сирии и Ираке, а ракеты будут бомбардировать Иран, пишет Орен. Израильский ответ приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Международная общественность обвинит Израиль в военных преступлениях.Реакция США будет решающим фактором с точки зрения предоставления боеприпасов, юридической поддержки и финансовой после войны, также в переговорах о перемирии, выводе войск, обмене пленными и мирных соглашениях.Орен написал, что исторически США оказывали эти три столпа поддержки Израилю в трудные времена, и на них можно было рассчитывать еще раз.Орен сказал, что США помогут Израилю в любом прямом военном вмешательстве. Израиль имеет прочные отношения с администрацией Трампа и, вероятно, получит значительную поддержку, если это потребуется, но нынешняя политика США усложняет ситуацию."Еще в 1973 году Египет и Сирия увидели президента, занятого процедурой импичмента, и пришли к выводу, что Израиль уязвим. В последующей войне Израиль победил, но мучительной ценой. Следующая война может оказаться еще дороже", - сказал он.