05.11 06:57 MIGnews.com
Двойное убийство: расстрел в Омер
Вечером 4 ноября на юге Израиля, в Омер, были расстреляны два 25-летних молодых человека.
Тела двух кузенов, Джалаля и Мухаммеда Абу Те, были обнаружены в машине на въезде в Омер. Полиция начала розыски стрелявшего, бежавшего с места убийства.
Полиция предполагает, что убийства связаны с вендеттой бедуинских кланов в Тель-Шева.
По данным Центра Амман, количество убитых в арабском секторе с начала года достигло 81. Статистика убийств в арабском секторе растет - в 2015 было зарегистрировано 58 убийств, в 2018 -64, в 2017- 72.
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