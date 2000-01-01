05.11 06:57 MIGnews.com

Двойное убийство: расстрел в Омер

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Вечером 4 ноября на юге Израиля, в Омер, были расстреляны два 25-летних молодых человека.Тела двух кузенов, Джалаля и Мухаммеда Абу Те, были обнаружены в машине на въезде в Омер. Полиция начала розыски стрелявшего, бежавшего с места убийства.Полиция предполагает, что убийства связаны с вендеттой бедуинских кланов в Тель-Шева.По данным Центра Амман, количество убитых в арабском секторе с начала года достигло 81. Статистика убийств в арабском секторе растет - в 2015 было зарегистрировано 58 убийств, в 2018 -64, в 2017- 72.