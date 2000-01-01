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Протесты в Ираке: появились новые сообщения об жертвах | Фото:06.11 09:49   MIGnews.com

Протесты в Ираке: появились новые сообщения об жертвах

Антиправительственные протесты в Ираке продолжают бушевать, несмотря на жесткие ограничения.

Во вторник, 5 ноября, были убиты три человека в ходе столкновений с силовиками на юге страны, передает The Times Of Israel.

Один человек погиб и восемь ранены в Умм-Касра, где силовики использовали боевые патроны и слезоточивый газ. Это произошло после того, как демонстранты отказались разблокировать проход к главному нефтяному терминалу. Еще двое были убиты и 23 получили ранения в Насирии.

Ранее стало известно о трех убитых протестующих в ходе демонстраций перед иранским консульством в провинции Кербела, когда демонстранты заменили иранский флаг.

После этого племена в мухафазе Кербела предоставил правительству 72 часа, чтобы передать тех, кто несет ответственность за убийство молодых демонстрантов.


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