В Испании оправдали мужчин, изнасиловавших 14-летнюю девочку
По Испании прокатилась волна массовых протестов против решения суда, приговорившего пятерых из шести мужчин, обвиняемых в изнасиловании 14-летней девочки, к 10-12 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над несовершеннолетним, но оправдавшего их по обвинению в изнасиловании.
Решение суда Барселоны, согласно которому обвиняемые были осуждены за меньшее количество противоправных действий сексуального характера ввиду того, что ими не применялось насилие или запугивание, вызвало общественный резонанс. Протестующие требуют внести изменения в действующее законодательство. Об этом сообщает портал Sky News.
В десятках испанских городов прошли акции протеста. В столице - Мадриде - протестующие собрались у ворот здания министерства юстиции.
Вице-премьер-министр страны Кармен Кальво заявила, что одной из приоритетных задач испанского правительства является закрепление на законодательном уровне обоюдное согласие как обязательное условие для вступления в сексуальную связь.