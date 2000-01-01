05.11 19:52 MIGnews.com
БПЛА Турции атаковали селение в Сирии: первые детали
Во вторник, 5 ноября, турецкие беспилотники нанесли удар по селению около приграничного города Телль-Тамер в Сирии.
Об этом сообщает информагентство Firat
.
По данным издания, несколько БПЛА, стоящих на вооружении турецкой армии, бомбили населенный пункт Даудия, что в пригороде Телль-Тамер.
В настоящий момент в этом н. п. находятся не только местные жители, но и часть населения Телль-Тамера, эвакуированная после начала военной операции Тегерана.
Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях после налета дронов пока нет. Турецкая сторона пока не прокомментировала это сообщение.
Уточняется, что авианалет произошел в 17:00 по местному времени. Данная территория была подвержена обстрелу трижды.
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