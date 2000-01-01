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Пресечена попытка контрабанды сотен электронных сигарет | Фото:05.11 17:16   MIGnews.com

Пресечена попытка контрабанды сотен электронных сигарет

Израильские таможенники пресекли попытку контрабанды 750 электронных сигарет в Израиль из Иордании на пограничном пункте "Ицхак Рабин".

Провести устройства пытался житель города Яффа, передает "Аруц Шева".

Мужчину попросили отправить машину на тщательную проверку. В ходе осмотра инспекторы обнаружили сотни электронных сигарет, профессионально спрятанных в стенах транспортного средства.

Подозреваемый был допрошен отделом по борьбе с наркотиками в Эйлатской таможне. Мужчина утверждал, что понятия не имел о товаре, спрятанном в автомобиле.

Следователи выяснили, что семья водителя владеет бизнесом по продаже табачных изделий. Транспортное средство и электронные сигареты были конфискованы таможней до принятия решения.


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