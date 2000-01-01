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Изнасилование 7-летней: подозреваемые освобождены | Фото:05.11 16:13   MIGnews.com

Изнасилование 7-летней: подозреваемые освобождены

Во вторник, 5 ноября, трое подозреваемых в причастности к изнасилованию 7-летней девочки из региона Биньямин были освобождены.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Израильское радио.

Утром, во вторник, их арестовали и доставили для допроса в полицию. Задержания были произведены более чем через четыре месяца после того, как были сняты обвинения в изнасиловании против палестинского уборщика школы Мухаммеда Катусы.

Подозреваемыми, которых отпустили, оказались два палестинца и израильтянин, который работал водителем школьной подвозки. Детали пока не уточняются.


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