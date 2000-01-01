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В Мексике боевики картеля убили женщин и детей на трассе | Фото:06.11 02:50   MIGnews.com

В Мексике боевики картеля убили женщин и детей на трассе

В Мексике боевики местных наркокартелей убли как минимум девять человек из религиозной организации мормонов, в том числе шесть детей. Об этом пишет Daily Mirror.

Преступление произошло на дороге от штата Чиуауа в штате Сонора, по которой семья направлялась на свадебное торжество. По меньшей мере девять членов семьи активиста по борьбе с преступностью Фернандо Ле Барона, которые были мормонами, убиты наркокартелем. Среди убитых три женщины и шестеро детей. Отмечается, что пятеро умерли в результате взрыва автомобиля.

По информации El Heraldo, остальных членов семьи похитилипосле нападения. Позднее была подтверждена смерть четверых из них, а шестерых нашли живыми. У погибших было двойное гражданство — Мексики и США. Представители Вашингтона в Мексике изучают обстоятельства происшествия и находятся на связи с местными властями.


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