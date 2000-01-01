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На пляже Ашдода чуть не утонул 60-летний мужчина | Фото:05.11 13:56   MIGnews.com

На пляже Ашдода чуть не утонул 60-летний мужчина

Во вторник днем, 5 ноября, на пляже Ораним в городе Ашдод начал тонуть 60-летний мужчина. Сейчас он находится в критическом состоянии, сообщает Аруц Шева.

Согласно заявлению, мужчину вытащили из воды и оказали первую помощь сотрудники скорой помощи Юнайтед Хацала, после чего его эвакуировали в критическом состоянии.

Добровольец ЕМТ Максим Колага, который был одним из первых прибыл на место происшествия, сказал: "Когда я приехал, я увидел человека около 60-ти, которого вытаскивали из воды свидетели. Он был без сознания, у него не было пульса и он не дышал".

"Я, вместе с другими прибывшими добровольцами, оказал ему первую помощь. Мужчина в критическом состоянии".


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