05.11 22:38 MIGnews.com
Испания выдала новый ордер на арест соратницы Пучдемона
Испания выдала новый европейский ордер на арест на Клару Понсати, соратницу бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, проживающую в Шотландии.
В Испании ее обвиняют в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении госсредствами в бытность министром образования в каталонском правительстве.
В июле прошлого года Испания отозвала предыдущий европейский ордер на арест Понсати, через четыре месяца после того, как она была арестована шотландской полицией.
Тогда она утверждала, что обвинения против нее были политически мотивированы, пишет ScotsMan
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После открытия уголовных дел против бывших каталонских чиновников Понсати уехала в Бельгию, как и бывший глава правительства Пучдемон, а также еще трое министров.
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