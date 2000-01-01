Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Испания выдала новый ордер на арест соратницы Пучдемона 05.11 22:38   MIGnews.com

Испания выдала новый ордер на арест соратницы Пучдемона

Испания выдала новый европейский ордер на арест на Клару Понсати, соратницу бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, проживающую в Шотландии.

В Испании ее обвиняют в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении госсредствами в бытность министром образования в каталонском правительстве.

В июле прошлого года Испания отозвала предыдущий европейский ордер на арест Понсати, через четыре месяца после того, как она была арестована шотландской полицией.

Тогда она утверждала, что обвинения против нее были политически мотивированы, пишет ScotsMan.

После открытия уголовных дел против бывших каталонских чиновников Понсати уехала в Бельгию, как и бывший глава правительства Пучдемон, а также еще трое министров.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:10
Названа неожиданная причина рака кожи
21:48
Нетаниягу: мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие
21:31
В Испании оправдали мужчин, изнасиловавших 14-летнюю девочку
21:10
СМИ: тайные переговоры Ганца и Нетаниягу ведут к прогрессу
20:40
Как распознать тихий инфаркт, о котором вы не подозревали
20:11
Власти КНР посылают мужчин в постели жен заключенных уйгуров
19:52
БПЛА Турции атаковали селение в Сирии: первые детали
19:18
Нетаниягу жене: я тобой горжусь
18:54
Ганц: Нетаниягу хочет третьих выборов
18:16
"Этого можно было избежать": Иран начнет обогащение урана
17:58
Израильская компания готовит прорыв в сфере борьбы с раком
17:35
Муравьи-каннибалы покинули заброшенный советский бункер
17:16
Пресечена попытка контрабанды сотен электронных сигарет
16:55
Цены за парковку в Тель-Авиве стремительно растут
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus