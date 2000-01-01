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Ислам Кадыров признал свою вину 05.11 13:15   MIGnews.com

Пытал электрошоком: Ислам Кадыров признал свою вину

Бывший градоначальник Грозного Ислам Кадыров извинился за применение электрошокера при общении с горожанами. ,Такие действия он совершал будучи главой чеченской столицы.

"Мне нет оправдания, я на сто процентов виноват", - заявил он журналисту ЧГТРК "Грозный" Чингизу Ахмадову. Сообщается, что он хотел "помочь людям, которые стали жертвами аферистов".

Ислам объяснил свое поведение в общении с задержанными "правонарушителями" последствиями нескольких ДТП.

Ранее в Чечне продемонстрировали видео того, как Ислам Кадыров пытал и угрожал людям, которых подозревал в мошенничестве, а также неуплате коммуналки.



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