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Видео с пилотом, который дал девушке порулить судном 05.11 12:20   MIGnews.com

Видео с пилотом, который дал девушке "порулить" самолетом

В Сети появился ролик того, как пилот учит свою знакомую управлять воздушным судном. Самолет принадлежит авиакомпании "Ираэро" и выполнял рейс Якутск - Батагай.

По движениям "стажера" понятно, что она впервые села за штурвал.

Девушка разместила фото- и видеоматериалы на своих страницах в соцсетях, а затем удалила аккаунты.

В сообщении пресс-службы авиакомпании говорится, что сейчас по факту размещения материалов проводится проверка. При этом там засомневались, что инцидент как-то связан с "Ираэро".

"Есть сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок", - сообщили в пресс-службе.



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