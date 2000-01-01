05.11 12:20 MIGnews.com

Видео с пилотом, который дал девушке "порулить" самолетом

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В Сети появился ролик того, как пилот учит свою знакомую управлять воздушным судном. Самолет принадлежит авиакомпании "Ираэро" и выполнял рейс Якутск - Батагай.По движениям "стажера" понятно, что она впервые села за штурвал.Девушка разместила фото- и видеоматериалы на своих страницах в соцсетях, а затем удалила аккаунты.В сообщении пресс-службы авиакомпании говорится, что сейчас по факту размещения материалов проводится проверка. При этом там засомневались, что инцидент как-то связан с "Ираэро"."Есть сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок", - сообщили в пресс-службе.