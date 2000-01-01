05.11 11:27 MIGnews.com

Убитого начальника центра "Э" по Ингушетии похоронили

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Похороны убитых в Москве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата (Ахмед, трудился врачом в одной из столичных клиник) прошли в понедельник в Назрани, говорится в сообщении силовых структурах региона.Инцидент произошел вечером 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина, в жилом квартале, на автостоянке. Убийца в красной куртке подошел к жертве, выстрелил практически в упор и, добив Эльджаркиевых контрольными выстрелами в голову из пистолета Glock, убежал, как видно на записи с камеры видеонаблюдения.Приоритетной версией следствия сразу стало заказное убийство. Сейчас следствие изучает данные видеонаблюдения с дорожных и придомовых камер.Главная рабочая версия заказного убийства связана с конфликтом Эльджаркиева с религиозным братством Батал-хаджи.Следствие отрабатывает и другие версии убийства - в том числе связанные с тем, что Эльджаркиев "играл заметную роль в деятельности местных силовиков".