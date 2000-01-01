05.10 09:40 MIGnews.com

Столкновения в Ираке: пострадавшие и комендантский час

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Многотысячные антиправительственные протесты прошли по всему Ираку, из-за чего пострадали по состоянию на утро, 5 октября, свыше 1600.Иракский совет по правам человека сообщил, что жертвами столкновений между силами безопасности и демонстрантами в Ираке за последние дни стали уже не менее 65 человек.Демонстрации против безработицы, коррупции и плохих условий жизни стартовали 1 октября в Багдаде. На следующий день демонстранты пытались блокировать дороги и штурмовать госучреждения. Для их разгона полиция пустила в ход слезоточивый газ и огнестрельное оружие.Во многих городах с четверга введен комендантский час. В ряде провинций ограничен или полностью перекрыт доступ в интернет, а военные части приведены в режим повышенной боеготовности.По сообщениям СМИ, в ночь на 5 октября в зеленой зоне Багдада были слышны взрывы. Уточняется, что в этом районе расположены иностранные посольства и правительственные учреждения.