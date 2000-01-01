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В Ираке возобновились столкновения: есть погибшие | Фото:05.10 18:47   MIGnews.com

В Ираке возобновились столкновения: есть погибшие

В Багдаде возобновились столкновения между полицией и антиправительственными активистами, в ходе которых пять человек погибли.

Сотни местных силовиков вышли на разгон демонстраций, сообщает Reuters.

По данным полиция и источников в медицинских службах, после нескольких дней протеста в Багдаде и других городах погибли уже более 80 человек.

Неправительственная организация "Высшая комиссия по правам человека" называет цифру в 94 погибших, однако журналисты не смогли получить точного подтверждения этих данных.

В демонстрантов стреляли снайперы в восточной части Багдада, кроме того, полиция применила боевое оружие в южном городе Нассирия, где в течение недели убито не менее 18 человек.

Столкновения возобновились спустя сутки относительного спокойствия после введения в стране комендантского часа. Кроме того, одну из площадей, на которых собирались протестующие, заняли сотни силовиков.


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