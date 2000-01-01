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Стрельба в Хайфе: задержан подозреваемый | Фото:05.10 13:31   MIGnews.com

Стрельба в Хайфе: задержан подозреваемый

В субботу, 5 октября, был арестован житель Хайфы, подозреваемый в причастности к перестрелке, в результате которой был ранен мужчина.

Как сообщает Тhe Jerusalem Post, задержанным оказался 30-летний израильтянин.

Ранее в результате перестрелки с больницу "Рамбам" был госпитализирован человек с огнестрельными ранениями. Это случилось на улице А-Гиборим в Хайфе.

По предварительным данным, подозреваемый будет доставлен на слушание 6 октября. Суд продлит срок его содержания под стражей.


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