Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В ООН выступили с заявлением из-за насилия в Гонконге | Фото:05.10 13:12   MIGnews.com

В ООН выступили с заявлением из-за насилия в Гонконге

Глава ООН по правам человека призвал провести независимое расследование насилия во время антиправительственных акций протеста в Гонконге.

Верховный комиссар Мишель Бачелет выступила с таким заявлением в субботу на пресс-конференции в столице Малайзии, вспомнив, что были застелены двое несовершеннолетних демонстрантов, журналист ослеп на один глаз, а ситуация с насилием против людей усугубляется.

"Мы обеспокоены высоким уровнем насилия, связанным с некоторыми демонстрациями, а также встревожены травмами полиции, демонстрантов и журналистов", – уточнила она.

Бачелет призвала власти Гонконга немедленно провести независимое и беспристрастное расследование, а виновных отправить под суд.

"Я решительно осуждаю все акты насилия без исключения и призываю всех, кто реагирует на демонстрации, и тех, кто в них участвует, делать это мирным и ненасильственным путем", – добавила она.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:57
Что будет со "сделкой века" при Ганце
13:31
Стрельба в Хайфе: задержан подозреваемый
12:58
Все не так плохо? Стало известно о решении мужа Заворотнюк
12:34
Протесты в Ираке: подсчитано число жертв
11:50
Израильтянка пыталась попасть в Египет с запасом патронов
11:15
Посол Израиля поблагодарил страну, спасшую евреев
10:43
Пугачеву показали без фотошопа
10:01
Умер оскароносный продюсер, сбежавший от нацистов
09:40
Столкновения в Ираке: пострадавшие и комендантский час
09:24
Рафи Перец сделал выбор
09:06
Как повысить гемоглобин без лекарств: простые способы
08:43
Трамп готов снять с КНДР санкции при одном условии
07:27
Два пуска ракет из Газы
07:15
Названы продукты, предотвращающие рак
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus