05.10 13:12 MIGnews.com

В ООН выступили с заявлением из-за насилия в Гонконге

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Глава ООН по правам человека призвал провести независимое расследование насилия во время антиправительственных акций протеста в Гонконге.Верховный комиссар Мишель Бачелет выступила с таким заявлением в субботу на пресс-конференции в столице Малайзии, вспомнив, что были застелены двое несовершеннолетних демонстрантов, журналист ослеп на один глаз, а ситуация с насилием против людей усугубляется."Мы обеспокоены высоким уровнем насилия, связанным с некоторыми демонстрациями, а также встревожены травмами полиции, демонстрантов и журналистов", – уточнила она.Бачелет призвала власти Гонконга немедленно провести независимое и беспристрастное расследование, а виновных отправить под суд."Я решительно осуждаю все акты насилия без исключения и призываю всех, кто реагирует на демонстрации, и тех, кто в них участвует, делать это мирным и ненасильственным путем", – добавила она.