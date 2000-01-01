05.10 12:34 MIGnews.com

Протесты в Ираке: подсчитано число жертв

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В Ираке с начала протестов погибли минимум 73 человека во время массовых беспорядков.Последние данные предоставили арабские СМИ со ссылкой на правительственную комиссию по правам человека.Утверждается, что среди жертв демонстраций оказались шесть полицейских. Еще свыше трех тысяч человек получили ранения разной степени тяжести.Что примечательно, основная часть протестов проходила в населенных шиитами южных районах страны и в Багдаде.Напомним, что ранее сообщалось о более 1600 пострадавших. Во многих городах с четверга введен комендантский час. В ряде провинций ограничен или полностью перекрыт доступ в интернет, а военные части приведены в режим повышенной боеготовности. Иракцы протестуют против властей, которые, по их мнению, не уделяют внимания решению проблем населения.