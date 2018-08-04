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Умер лидер группы `Нейро Дюбель` Александр Куллинкович | Фото:05.08 10:04   MIGnews.com

Умер лидер группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович

Солист известной белорусской рок-группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович ушел из жизни в возрасте 46 лет, сообщает в воскресенье, 5 августа РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

О смерти певца сообщили музыканты группы.

По их словам, утром в пятницу, 3 августа, Александр отправил СМС одному из друзей, что плохо себя чувствует и вызывает скорую. Музыкант попал в реанимацию.

Причиной смерти участники группы называют проблемы с легкими, или точнее "скрытое воспаление легких".

Прощание с Александром Куллинковичем состоится 5 августа с 15:00 до 16:00 в крематории Северного кладбища Минска.

Александр Кулинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах и в скором времени переехал в Минск. Он был лидером известной белорусской рок-группы "Нейро Дюбель". Музыкант основал коллектив в 1989 году и был известен под творческим псевдонимом "Куллинкович".


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