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В США мужчина устроил корриду с бизоном посреди дороги | Фото:05.08 23:28   MIGnews.com

В США мужчина устроил корриду с бизоном посреди дороги

На этой неделе в соцсетях появилось пугающие видео встречи человека с представителем дикой природы. Посетительница Йеллоустоунского национального парка Линдси Джонс засняла момент, когда огромный зубр переходил дорогу, перекрыв движение, сообщает в воскресенье, 5 августа Newsweek.

Неожиданно появился бесстрашный американец, который почувствовал себя тореадором, повстречав на въезде в парк бизона.

Мужчина самостоятельно пошел на контакт, вплотную приблизившись к стоявшему на обочине парнокопытному.

Посетитель парка ударил себя в грудь и начал издавать странные звуки в сторону животного, после чего бизон побежал за мужчиной, но ему удалось вовремя увернуться.

К счастью, у животного, похоже, больше здравого смысла, чем у человека, и он просто сделал ложные выпады, имитируя удар рогами, но затем развернулся и ушел.

Отметим, что такое издевательство над животным могло закончиться для американца очень плачевно. Однако ему очень повезло.

В соцсетях действия человека подвергались жесткой критике, и пользователи согласились, что мужчина подверг опасности не только свою жизнь, но и жизнь людей, которые стали свидетелями этой сцены.

Представители Йеллоустонского национального парка назвали поведение человека как "неосторожное, опасное и незаконное" и призвали посетителей находится на определенном расстоянии от животных.


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