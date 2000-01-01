В США мужчина устроил корриду с бизоном посреди дороги
На этой неделе в соцсетях появилось пугающие видео встречи человека с представителем дикой природы. Посетительница Йеллоустоунского национального парка Линдси Джонс засняла момент, когда огромный зубр переходил дорогу, перекрыв движение, сообщает в воскресенье, 5 августа Newsweek.
Неожиданно появился бесстрашный американец, который почувствовал себя тореадором, повстречав на въезде в парк бизона.
Мужчина самостоятельно пошел на контакт, вплотную приблизившись к стоявшему на обочине парнокопытному.
Посетитель парка ударил себя в грудь и начал издавать странные звуки в сторону животного, после чего бизон побежал за мужчиной, но ему удалось вовремя увернуться.
К счастью, у животного, похоже, больше здравого смысла, чем у человека, и он просто сделал ложные выпады, имитируя удар рогами, но затем развернулся и ушел.
Отметим, что такое издевательство над животным могло закончиться для американца очень плачевно. Однако ему очень повезло.
В соцсетях действия человека подвергались жесткой критике, и пользователи согласились, что мужчина подверг опасности не только свою жизнь, но и жизнь людей, которые стали свидетелями этой сцены.
Представители Йеллоустонского национального парка назвали поведение человека как "неосторожное, опасное и незаконное" и призвали посетителей находится на определенном расстоянии от животных.