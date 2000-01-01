Аномальная жара обрушилась на Европу

В Европе установилась погода, которую уже без шуток называют адской. Люди прячутся от более чем 40-градусной жары в помещениях с кондиционерами, сообщает в воскресенье, 5 августа Daily Mail.
По данным издания, в ближайшие дни Европу ожидает аномальная жара. В Португалии, Испании и Греции синоптики передают температуру в более 47 °.
В испанской провинции Бадахос и автономном регионе Арагон уже утром температура воздуха достигла отметки 40 с лишним градусов. Правительство объявило предупреждения об экстремальной погодной опасности в 40 провинциях из 50.
Согласно ифнормации метеорологической службы Испании, наиболее высокие температуры ожидаются в центральной, южной и восточной частях Португалии, а также на юге и в центральной части Испании.
Пожары в Европе - это ежегодная проблема, однако высокая температура и сухие условия в последнее время сделали их более вероятными.
Отметим, что, если на Пиренеях температура за 45 градусов не такая редкость, то так жарко на севере Европы еще не было никогда. К примеру, в Финляндии самая высокая температура за всю историю наблюдений - 33 градуса.
Тепловая волна вызвала не только лесные пожары в Европе, но и нанесла ущерб целым полям сельхозкультур.
Например, в Германии ожидают самый низкий урожай зерновых за последние 15 лет. Фермеры потеряли как минимум миллиард евро.
Напомним, из-за аномальной жары во Франции, в стране остановили работу двух реакторов АЭС. Таким образом энергетики планируют предотвратить нагревание водоемов, используемых для охлаждения реакторов.