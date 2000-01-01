Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Директор сирийского ракетного центра убит в Хаме 05.08 07:08   MIGnews.com

Директор сирийского ракетного центра убит в Хаме

Высокопоставленного ученого и директора центра исследования ракет и химического оружия доктора Азиза Асбара взорвали в городе Хама.

Об этом сообщают сирийские СМИ. Асбар и его шофер были взорваны в Хаме. Асбар было директором исследования в научном центре Масайяф в Хаме. В Масайяф сирийцы и иранцы модернизируют баллистические ракеты и занимаются исследованиями в области химического оружия.

Сирийские газеты обвиняют в организации взрыва израильскую разведку и напоминают о том, что последний удар по Масайяф был нанесен 22 июля.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:01
ХАМАС примет египетское предложение о прекращении огня
07:51
Аномальная жара обрушилась на Европу
07:34
Шары из Газы: 40 пожаров за выходные
06:24
Телескоп в Канаде записал необычный сигнал из космоса
05:28
Кот-герой из Великобритании спас жизнь своей больной хозяйке
04:27
Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника
03:38
Стоимость корпорации Apple превысила триллион
01:44
Чехия объявила войну пришельцам-енотам
00:11
Отказ от алкоголя ведет к деменции
23:39
Петросян и Степаненко разводятся из-за молодой любовницы
22:05
Франция приютила 40 нелегалов с судна Aquarius
21:41
Кремль назначил Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ
20:44
Трамп написал Ким Чен Ыну "тайное" письмо
20:18
В результате ДТП в Египте погибли 12 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus