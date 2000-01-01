05.08 07:08 MIGnews.com

Директор сирийского ракетного центра убит в Хаме

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Высокопоставленного ученого и директора центра исследования ракет и химического оружия доктора Азиза Асбара взорвали в городе Хама.Об этом сообщают сирийские СМИ. Асбар и его шофер были взорваны в Хаме. Асбар было директором исследования в научном центре Масайяф в Хаме. В Масайяф сирийцы и иранцы модернизируют баллистические ракеты и занимаются исследованиями в области химического оружия.Сирийские газеты обвиняют в организации взрыва израильскую разведку и напоминают о том, что последний удар по Масайяф был нанесен 22 июля.