Директор сирийского ракетного центра убит в Хаме

Высокопоставленного ученого и директора центра исследования ракет и химического оружия доктора Азиза Асбара взорвали в городе Хама.
Об этом сообщают сирийские СМИ. Асбар и его шофер были взорваны в Хаме. Асбар было директором исследования в научном центре Масайяф в Хаме. В Масайяф сирийцы и иранцы модернизируют баллистические ракеты и занимаются исследованиями в области химического оружия.
Сирийские газеты обвиняют в организации взрыва израильскую разведку и напоминают о том, что последний удар по Масайяф был нанесен 22 июля.