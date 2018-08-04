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Президента Венесуэлы пытались взорвать с помощью дронов 05.08 06:52   MIGnews.com

Президента Венесуэлы пытались взорвать с помощью дронов

Во время выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе на военном параде на него было совершено покушение.

Президент был атакован с помощью нескольких дронов с взрывчаткой.

Дроны не достигли своей цели. На настоящий момент неясно, были ли они сбиты или взорвались преждевременно.

Президент не пострадал. По сообщению министерства информации Венесуэлы, ранения получили семь человек.

Мадуро, выступая через два часа после покушения из президентского дворца заявил, что лица, совершившие покушение задержаны.

Президент провозгласил: “Я жив, и я - победитель”.

Президент обвинил в организации покушения власти соседней Колумбии: “Все показывает на альянс венесуэльских ультраправых и колумбийских ультраправых. Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос стоит за этой атакой”.





Пресс-представитель президента Колумбии заявил, что тот был занят крещением своей внучки, а не свержением правительств соседних государств.

На записи выступления Мадуро в Каракасе видно, как люди задирают голову к небу и раздается серия громких взрывов. Солдаты разбегаются из парадных рядов, после чего трансляция была внезапно прервана.

Группировка Soldados de Franelas заявила, что ей удалось “показать уязвимость правительства”.





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