05.08 06:52 MIGnews.com

Президента Венесуэлы пытались взорвать с помощью дронов

La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.

Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/teIEwygN3S — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) August 4, 2018

El tiempo se agotó pic.twitter.com/cNaxddY4BN — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) August 4, 2018

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