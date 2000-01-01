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Израиль был не готов к 5-летней засухе 05.08 21:50   MIGnews.com

Израиль был не готов к 5-летней засухе

Общественники часто предупреждали об экономии воды. Как известно, Израиль вложил много средств в технологии опреснения воды и прозвучали заявления, что проблема решена - воды Средиземного моря.

5-летняя засуха бросила вызов данной стратегии, т.к. фермеры сталкиваются с проблемами, а самые важные водоемы страны истощаются.

Сложная ситуация… Израиль - страна, ставящая себя на переднем крае технологий опреснения в засушливом регионе, где вода является ключевой геостратегической проблемой. Никто не ожидал пятилетней засухи подряд, пишет АР.

Израиль расположен в самом сердце Ближнего Востока, в одном из самых сухих регионов Земли, традиционно опираясь на короткий сезон дождей каждую зиму, чтобы накопить свои ограниченные запасы.


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