Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Активистка Леврини обвинила ЦАХАЛ в мародерстве 05.08 19:19   MIGnews.com

Активистка флотилии свободы поведали о "зверствах Израиля"

Пропалестинская активистка Дивина Леврини, находившаяся на борту рыболовецкой шхуны "Аль-Авда" рассказала, с чем ей пришлось столкнуться во время задержания. По ее словам, шхуна была остановлена в международных водах, в 42 морских милях, хотя радист уведомил израильтян, что они не собираются входить в израильские территориальные воды, но не пояснили, как будут прорывать блокаду Газы.

Леврини рассказала, что были применены электрошокеры, что чревато смертью; капитана избивали и грозились убить, другим тоже досталось от ЦАХАЛа.

Затем, их незаконно доставили на базу ВМС в Ашдоде, обвинив в попытке проникнуть в Израиль, пишет AlBawaba.

Леврини подвергли личному досмотру, а ее вещи были разграблены. Перед переводом в тюрьму "Гивон" им предложили забрать свои вещи из кучи – многое не нашлось.

В тюрьме активистку не били, но подвергали пыткам - психологическое давление, тюремщики и медики отказывались общаться с ними по-английски. Жили вшестером в грязной камере, где вместо туалета – дырка в полу.

Другие обвинения: отказ в медпомощи и выдаче прописанных врачами лекарств.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:46
Сербы не оценили участие F-16 в военном параде Хорватии  
18:42
Вблизи Масиафа убит глава SSRC Азиз Асба
18:16
Испания полюбилась беженцам
17:47
Кнессет может быть распущен в октябре
17:17
Подтверждена смерть 20 человек в авиакатастрофе в Альпах
16:55
Смертник убил членов миссии НАТО "Resolute Support"
16:34
Будет создана комиссия по урегулированию конфликта с друзами  
16:12
Хути выпустили по Саудии пять баллистических ракет
15:27
Нетаниягу: рост кредитного рейтинга Израиля отражает мощь
15:11
В Тихом океане зародился мощный ураган "Гектор"
14:57
Матери погибших солдат просят Нетаниягу не заключать сделку
14:35
Палестинцы ограбили школу в Иерусалиме
14:07
Супруга ученого хасида - девственница через 3,5 года брака
14:04
Глава New Israel Fund атаковала сына Биби за фиктивный лайк
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus