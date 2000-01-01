Активистка флотилии свободы поведали о "зверствах Израиля"
Пропалестинская активистка Дивина Леврини, находившаяся на борту рыболовецкой шхуны "Аль-Авда" рассказала, с чем ей пришлось столкнуться во время задержания. По ее словам, шхуна была остановлена в международных водах, в 42 морских милях, хотя радист уведомил израильтян, что они не собираются входить в израильские территориальные воды, но не пояснили, как будут прорывать блокаду Газы.
Леврини рассказала, что были применены электрошокеры, что чревато смертью; капитана избивали и грозились убить, другим тоже досталось от ЦАХАЛа.
Затем, их незаконно доставили на базу ВМС в Ашдоде, обвинив в попытке проникнуть в Израиль, пишет AlBawaba.
Леврини подвергли личному досмотру, а ее вещи были разграблены. Перед переводом в тюрьму "Гивон" им предложили забрать свои вещи из кучи – многое не нашлось.
В тюрьме активистку не били, но подвергали пыткам - психологическое давление, тюремщики и медики отказывались общаться с ними по-английски. Жили вшестером в грязной камере, где вместо туалета – дырка в полу.
Другие обвинения: отказ в медпомощи и выдаче прописанных врачами лекарств.