05.08 18:42 MIGnews.com
Вблизи Масиафа убит глава SSRC Азиз Асба
Сирийский ученый, глава Исследовательского центра в Масиафе (SSRC) Азиз Асбар, который якобы был связан с разработкой химоружия и мог участвовать в иранской ракетной программе был убит в городе Хама.
Асбар был умер в результате взрыва его авто. Погиб также водитель. Ученый был вовлечен в разработку сирийского химического оружия и был близок к президенту Башару Асаду, ChannelNewsAsia
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Официального заявления по поводу гибели Асбара еще не последовало. СМИ пишут, что за ликвидацией может стоять разведка Израиля.
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