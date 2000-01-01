Испания полюбилась беженцам

В минувшие выходные в Средиземном море были спасены почти 400 мигрантов, которые хотели добраться из Марокко в Испанию.
По информации спасательных служб Испании, в то время как общее количество мигрантов, прибывающих в Европу морем, уменьшилось по сравнению с пиком в 2015 году, количество прибывших мигрантов в Испанию растет.
В субботу 395 человек были спасены из 9 лодок в Гибралтарском проливе и море Альборан, еще два человека были спасены с небольшой лодки, пишет Reuters.
В текущем году Испания уже зарегистрировала почти 21 тыс. беженцев - больше, чем за весь 2017 год, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.
Коэффициент смертности при переходе из Марокко в Испанию составляет примерно один из 70, тогда как из Ливии в Италию - один из 19.