Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Испания полюбилась беженцам 05.08 18:16   MIGnews.com

Испания полюбилась беженцам

В минувшие выходные в Средиземном море были спасены почти 400 мигрантов, которые хотели добраться из Марокко в Испанию.

По информации спасательных служб Испании, в то время как общее количество мигрантов, прибывающих в Европу морем, уменьшилось по сравнению с пиком в 2015 году, количество прибывших мигрантов в Испанию растет.

В субботу 395 человек были спасены из 9 лодок в Гибралтарском проливе и море Альборан, еще два человека были спасены с небольшой лодки, пишет Reuters.

В текущем году Испания уже зарегистрировала почти 21 тыс. беженцев - больше, чем за весь 2017 год, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.

Коэффициент смертности при переходе из Марокко в Испанию составляет примерно один из 70, тогда как из Ливии в Италию - один из 19.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:46
Сербы не оценили участие F-16 в военном параде Хорватии  
19:19
Активистка флотилии свободы поведали о "зверствах Израиля"
18:42
Вблизи Масиафа убит глава SSRC Азиз Асба
17:47
Кнессет может быть распущен в октябре
17:17
Подтверждена смерть 20 человек в авиакатастрофе в Альпах
16:55
Смертник убил членов миссии НАТО "Resolute Support"
16:34
Будет создана комиссия по урегулированию конфликта с друзами  
16:12
Хути выпустили по Саудии пять баллистических ракет
15:27
Нетаниягу: рост кредитного рейтинга Израиля отражает мощь
15:11
В Тихом океане зародился мощный ураган "Гектор"
14:57
Матери погибших солдат просят Нетаниягу не заключать сделку
14:35
Палестинцы ограбили школу в Иерусалиме
14:07
Супруга ученого хасида - девственница через 3,5 года брака
14:04
Глава New Israel Fund атаковала сына Биби за фиктивный лайк
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus