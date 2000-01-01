Подтверждена смерть 20 человек в авиакатастрофе в Альпах
Правоохранительный корпус Швейцарии подтвердил гибель 20 человек в результате крушения самолета Junkers Ju-52 в швейцарских Альпах в субботу, 4 августа. Никто из 17 пассажиров и трех членов экипажа не выжил.
Сообщается, что среди погибших - 11 мужчин и 9 женщин. Люди происходили из четырех швейцарских кантонов. Также на борту были муж, жена и сын из Австрии, пишет Blick.
Самолет ударился о землю на большой скорости. Признаков внешнего вмешательства, столкновения или повреждений перед аварией нет.