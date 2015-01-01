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Смертник убил членов миссии НАТО `Resolute Support` 05.08 16:55   MIGnews.com

Смертник убил членов миссии НАТО "Resolute Support"

В воскресенье, 5 августа, стало известно, что в результате нападения смертника "Талибана" в Афганистане погибли трое чешских военных. Они были участниками миссии НАТО Resolute Support mission (Решительная поддержка).

Чешские власти подтвердили данную информацию. Как известно, нападение произошло возле военной базы Баграм в провинции Парван. Оборонное ведомство Чехии проинформировало родственников погибших военных.

Чехия недавно приняла решение развернуть 390 солдат в Афганистане до 2020 года в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка", пишет APnews.

Справка. Решительная поддержка - небоевая миссия НАТО, начавшая работать с 01.01.2015. Миссия направлена на обучение, консультирование и помощь силовым министерствам на национальном и институциональном уровнях и на более высоких уровнях армии и полиции.


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