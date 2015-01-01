Чешские власти подтвердили данную информацию. Как известно, нападение произошло возле военной базы Баграм в провинции Парван. Оборонное ведомство Чехии проинформировало родственников погибших военных.
Чехия недавно приняла решение развернуть 390 солдат в Афганистане до 2020 года в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка", пишет APnews.
Справка. Решительная поддержка - небоевая миссия НАТО, начавшая работать с 01.01.2015. Миссия направлена на обучение, консультирование и помощь силовым министерствам на национальном и институциональном уровнях и на более высоких уровнях армии и полиции.