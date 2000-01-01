05.08 16:12 MIGnews.com

Хути выпустили по Саудии пять баллистических ракет

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Иранские СМИ сообщают о том, что “йеменская армия и ее союзники” выпустили пять баллистических ракет по юго-западной части Саудовской Аравии.Ракеты выпущены по провинциям Джизан, Наджран и Асир. Речь идет о ракетах типа Зальзаль иранского производства.Йеменская шиитская милиция Ансар Аллах утверждает, что подвергла бомбардировке аэропорт в Асир.По версии Ансар Аллах, атаки стали ответом на бомбардировку ВВС Саудии йеменского порта Ходейда. В результате бомбардировки погибли 55 человек в госпитале Ходейда, и более 130 получили ранения.