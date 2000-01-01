Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












05.08 16:12   MIGnews.com

Хути выпустили по Саудии пять баллистических ракет

Иранские СМИ сообщают о том, что “йеменская армия и ее союзники” выпустили пять баллистических ракет по юго-западной части Саудовской Аравии.

Ракеты выпущены по провинциям Джизан, Наджран и Асир. Речь идет о ракетах типа Зальзаль иранского производства.

Йеменская шиитская милиция Ансар Аллах утверждает, что подвергла бомбардировке аэропорт в Асир.

По версии Ансар Аллах, атаки стали ответом на бомбардировку ВВС Саудии йеменского порта Ходейда. В результате бомбардировки погибли 55 человек в госпитале Ходейда, и более 130 получили ранения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:16
Испания полюбилась беженцам
17:47
Кнессет может быть распущен в октябре
17:17
Подтверждена смерть 20 человек в авиакатастрофе в Альпах
16:55
Смертник убил членов миссии НАТО "Resolute Support"
16:34
Будет создана комиссия по урегулированию конфликта с друзами  
15:27
Нетаниягу: рост кредитного рейтинга Израиля отражает мощь
15:11
В Тихом океане зародился мощный ураган "Гектор"
14:57
Матери погибших солдат просят Нетаниягу не заключать сделку
14:35
Палестинцы ограбили школу в Иерусалиме
14:07
Супруга ученого хасида - девственница через 3,5 года брака
14:04
Глава New Israel Fund атаковала сына Биби за фиктивный лайк
13:51
В Брюсселе самолет успешно приземлился на одном двигателе
13:33
В результате израильской атаки 4 палестинца получили ранения
13:15
Перед введением санкций Тегеран получил пять самолетов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus