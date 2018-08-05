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В Тихом океане зародился мощный ураган `Гектор` | Фото:05.08 15:11   MIGnews.com

В Тихом океане зародился мощный ураган "Гектор"

В Тихом океане сформировался мощный ураган "Гектор" и он направляется в сторону Гавайских островов.

Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передает РИА Новости.

Метеорологи отмечают, что ураган находится в 2,2 тыс. км от архипелага и продвигается в его сторону со скоростью 19 км/ч.

Эксперты предполагают, что стихия достигнет суши приблизительно в середине следующей недели.

На сегодня максимальная скорость ветра в эпицентре циклона — 209 км/ч.

Согласно международной шкале измерения разрушительности, "Гектор" может затопить территории на высоте до трех метров над уровнем моря.

Национальный центр США по слежению за ураганами присвоил "Гектору" четвертую категорию, предпоследний класс опасности, — жестокий тропический циклон.


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